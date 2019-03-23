У дилеров Haval появился новый купе-кроссовер F7x

Официальные дилеры Haval начали получать первые экземпляры купе-кроссовера F7x, продажи которого стартуют в следующем месяце.

Данный автомобиль, по сути, является купеобразным вариантом стандартного F7, поэтому отличается от него только измененным задним бампером, дверью багажника и общим дизайном кузова. Размеры и интерьер новинки идентичны оригиналу. К тому же уже в базовой комплектации она получит цифровую панель приборов, сенсорный экран, климат-контроль и множество других современных опций.

Линейка моторов F7x будет состоять из турбированных двигателей объемом 2,0 и 1,5 литра, мощность которых составит 190 и 150 «лошадок» соответственно. Оба силовых агрегата будут работать с 7-скоростной роботизированной трансмиссией. Купить новинку удастся за 106 тысяч юаней (около 1,1 миллиона рублей).