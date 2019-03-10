Тюнинг-ателье ABT показало в Женеве несколько своих новинок

В рамках мотор-шоу в Женеве тюнинг-ателье ABT из Германии продемонстрировало несколько своих новых проектов: Audi RS4 и RS6, а также электроавтобус Volkswagen T6 и внедорожники Audi Q8 и Cupra Ateca.

Наибольший интерес у пользователей вызвал электрический микроавтобус, оснащенный 110-сильным электромотором и емкими аккумуляторами. После полной подзарядки авто способно преодолеть до 400 километров дороги. На машине также установлены оригинальные колесные диски диаметром 20 дюймов и спортивный обвес.

Посетителям выставки также приглянулся испанский автомобиль Cupra Ateca, у которого была увеличена мощность мотора на 50 «лошадок». Теперь этот кроссовер способен разогнаться до первой «сотни» всего за пять секунд.