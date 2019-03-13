Toyota показала спецверсию Land Cruiser для российского рынка

Японский автопроизводитель Toyota объявил о старте приема заказов на особые версии внедорожников Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado, созданные специально для авторынка РФ.

Приобрести «двухсотую» модель можно за 5,7 миллиона, а «Прадо» за 4 миллиона рублей. У первой была изменена радиаторная решетка, установлены колесные диски на 20 дюймов и размещены элементы из хрома. Интерьер поменялся несильно – появились «алюминиевые» вставки и другая кнопка для запуска мотора. В техническом плане новинка отличается только доработанной подвеской.

Что касается Prado, то ее оборудовали другими бамперами и радиаторной решеткой. Салон поменялся так же, как у предыдущей модели. В экстерьере появились специальные логотипы, находящиеся на двери багажника и колесных дисках.