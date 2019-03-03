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ГАДЖЕТЫ

Тим Кук пообещал удивить поклонников Apple новыми гаджетами

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Взято с Pixabay

В рамках очередного собрания Apple, прошедшего в Купертино, руководитель американской компании Тим Кук пообещал, что новые гаджеты приятно удивят поклонников бренда.

Согласно заявлению главы компании он крайне оптимистично настроен по отношению к грядущей презентации новых девайсов, к которым относятся наушники AirPods и «смарт»-часы Apple Watch. Он также заявил, что им удалось существенно уменьшить стоимость ноутбука MacBook Air, который в настоящее время продается за 1200 долларов (около 79 тысяч рублей по текущему курсу).

На собрании было также объявлено, что Apple сейчас переживает один из наиболее благоприятных для нее периодов, что было неоднозначно оценено аналитиками, ведь продажи компании в последнее время заметно просели. В конце Кук добавил, что прибыль организации к 2020 году увеличится в два раза в сравнении с 2016 годом.

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