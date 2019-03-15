Tesla показала новый компактный кроссовер Model Y

Американский автопроизводитель Tesla продемонстрировал новый электрический компакт-кросс, получивший наименование Model Y.

Бюджетная комплектация новинки будет стоить 39 тысяч долларов (около 2,5 миллиона рублей). В продажу поступят 4 версии, однако базовую модификацию удастся купить лишь через два года – остальные варианты выйдут уже осенью следующего года. В Соединенных Штатах оформить предварительный заказ можно прямо сейчас.

Автомобиль получил шасси от Model 3. Он оснащен двумя электродвигателями, позволяющими ему разгоняться до 100 км/ч всего за три с половиной секунды. Кроссовер может быть оснащен разными вариантами батарей – комплектация Long Rage на одном заряде способна проехать до 480 километров. Внешне новинка похожа на бюджетный седан марки, а внутри у нее размещен огромный сенсорный экран диагональю 15 дюймов.