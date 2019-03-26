Стоимость недельного тура на «Титаник» составит 168 тысяч долларов

Недельная экспедиция на затонувший лайнер «Титаник» обойдется путешественникам в 168 тысяч долларов (около 11 миллионов рублей). Она будет осуществлена на подлодке Titan.

Тур начнется в городе Сент-Джонс, Канада. Его организаторы отмечают, что стоимость экспедиции полностью оправдана, так как она окажется более уникальной, чем путешествие в космос. Участники должны будут обладать хорошей физической подготовкой и выносливостью, так как одно погружение на 5-местной субмарине будет длиться почти 8 часов.

Путешественникам удастся погрузиться на глубину почти 4 тысячи метров и своими глазами увидеть знаменитый лайнер «Титаник». Они также научатся делать снимки под водой. По словам организаторов, им осталось продать только 2 места.