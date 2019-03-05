Состоялся дебют 770-сильного родстера Lamborghini Aventador SVJ

На Женевском мотор-шоу был представлен оригинальный родстер Lamborghini Aventador SVJ, который компания собирается выпустить в ограниченном тираже.

Новинка имеет крышу из карбона, складывающуюся с использованием специальных рычагов в кабине. Этот механизм увеличил массу машины всего на пятьдесят килограммов. На ней установлен атмосферный двигатель объемом 6,5 литра и мощностью 770 «лошадок», работающий вместе с 7-скоростным «роботом».

До 100 км/ч автомобиль может разогнаться за 2,9 секунды. Его максимальная скорость составляет свыше 350 км/ч. Он оснащен множеством карбоновых аэродинамических деталей и задним окошком с электроприводом. Стоимость суперкара составит 574 000 долларов (около 37,3 миллиона рублей). Производитель собирается выпустить не более 800 родстеров.