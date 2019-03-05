Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

Состоялся дебют 770-сильного родстера Lamborghini Aventador SVJ

Дата:

На Женевском мотор-шоу был представлен оригинальный родстер Lamborghini Aventador SVJ, который компания собирается выпустить в ограниченном тираже.

Новинка имеет крышу из карбона, складывающуюся с использованием специальных рычагов в кабине. Этот механизм увеличил массу машины всего на пятьдесят килограммов. На ней установлен атмосферный двигатель объемом 6,5 литра и мощностью 770 «лошадок», работающий вместе с 7-скоростным «роботом».

До 100 км/ч автомобиль может разогнаться за 2,9 секунды. Его максимальная скорость составляет свыше 350 км/ч. Он оснащен множеством карбоновых аэродинамических деталей и задним окошком с электроприводом. Стоимость суперкара составит 574 000 долларов (около 37,3 миллиона рублей). Производитель собирается выпустить не более 800 родстеров.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Самаре столкнулись два автобуса из-за смерти одного из водителей
  2. В Волгограде 27-летний автомобилист вдребезги разбил машину о бордюр
  3. Skoda представила новый электрический кроссовер Vision iV

Эти новости могут вас заинтересовать

В Сеть утекли снимки интерьера нового седана Honda Inspire

«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск нового внедорожника

Во Франкфурте был открыт автосалон будущего

В Москве водитель КамАЗа засыпал песком машину ДПС

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP