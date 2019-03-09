Скоро стартуют продажи недорогого седана Chevrolet Monza

Американский автопроизводитель Chevrolet сообщил о скором старте продаж модели Monza, которая является бюджетной альтернативой Cruze. Официальные дилеры в Китае уже начали получать первые авто.

Первая демонстрация новинки состоялась осенью 2018 года. В длину она достигает 4,63 метра, а ее колесная база равна 2,64 метра. Моторная гамма модели состоит из двух турбированных двигателей объемом 1,0 и 1,3 литра, мощность которых составляет 125 и 163 «лошадки» соответственно. Силовые агрегаты могут работать вместе с 5-скоростной МКПП или автоматической трансмиссией на 6 передач.

Базовая версия авто оснащена кондиционером и стандартными опциями. Отделку из кожи и люк на крыши можно получить только за дополнительную плату. Приобрести Monza в начальной комплектации можно будет 21 марта за 80 тысяч юаней (около 790 тысяч рублей).