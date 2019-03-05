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Skoda представила новый электрический кроссовер Vision iV

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Чешским автопроизводителем Skoda был представлен прототип электрокроссовера Vision iV. Его премьера состоялась на Женевском мотор-шоу.

Новинка создана на базе модульной платформы MEB, а ее серийный вариант поступит дилерам через два года. Дизайн электромобиля разработан в соответствии с новейшим стилем бренда, поэтому он обладает ниспадающей крышей и узкими фарами. У него также отсутствуют боковые зеркала, так как их заменили мини-камеры. Багажное отделение имеет объем в 550 литров.

На электрокроссовере установлены два электродвигателя, общая мощность которых составляет 306 «лошадок». На полностью заряженных аккумуляторах авто способно проехать около полтысячи километров. Серийная версия авто будет представлена в следующем году.

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