Skoda представила новый электрический кроссовер Vision iV

Чешским автопроизводителем Skoda был представлен прототип электрокроссовера Vision iV. Его премьера состоялась на Женевском мотор-шоу.

Новинка создана на базе модульной платформы MEB, а ее серийный вариант поступит дилерам через два года. Дизайн электромобиля разработан в соответствии с новейшим стилем бренда, поэтому он обладает ниспадающей крышей и узкими фарами. У него также отсутствуют боковые зеркала, так как их заменили мини-камеры. Багажное отделение имеет объем в 550 литров.

На электрокроссовере установлены два электродвигателя, общая мощность которых составляет 306 «лошадок». На полностью заряженных аккумуляторах авто способно проехать около полтысячи километров. Серийная версия авто будет представлена в следующем году.