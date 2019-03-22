Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

Сборку обновленного кроссовера FAW Besturn X40 организуют на «Автоторе»

Дата:

Серийную сборку обновленного варианта китайской модели FAW Besturn X40 должны будут организовать на предприятии «Автотор», расположенном в Калининграде.

Согласно предварительной информации новинка на российском авторынке будет продаваться с атмосферным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 109 «лошадок». Он сможет работать как с 5-скоростной МКПП, так и с автоматической трансмиссией на 6 передач. В продажу поступят только переднеприводные варианты автомобиля.

Начальная комплектация новинки состоит из двух подушек безопасности, электрических стеклоподъемников, кондиционера, датчиков давления в шинах, адиосистемы, электрического привода зеркал и спутниковой системы. Приобрести ее можно будет уже в следующем месяце.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Опубликован список самых легких для угона авто
  2. В Китае в продажу поступил новый Chevrolet Monza по цене Lada Vesta
  3. Porsche показал новый кроссовер Cayenne Coupe

Эти новости могут вас заинтересовать

Skoda рассказала о своих новинках автосалона в Париже

Aston Martin тестирует новую версию Vanquish — видео

Обновленную версию Audi TT рассекретили до официальной премьеры

Hyundai и Kia разрабатывают недорогие кроссоверы

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках