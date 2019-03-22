Сборку обновленного кроссовера FAW Besturn X40 организуют на «Автоторе»

Серийную сборку обновленного варианта китайской модели FAW Besturn X40 должны будут организовать на предприятии «Автотор», расположенном в Калининграде.

Согласно предварительной информации новинка на российском авторынке будет продаваться с атмосферным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 109 «лошадок». Он сможет работать как с 5-скоростной МКПП, так и с автоматической трансмиссией на 6 передач. В продажу поступят только переднеприводные варианты автомобиля.

Начальная комплектация новинки состоит из двух подушек безопасности, электрических стеклоподъемников, кондиционера, датчиков давления в шинах, адиосистемы, электрического привода зеркал и спутниковой системы. Приобрести ее можно будет уже в следующем месяце.