Samsung показала новый Galaxy стоимостью всего 120 долларов

Южнокорейский бренд Samsung продемонстрировал в Индии новый бюджетный гаджет Galaxy A10, стоимость которого не превысит 120 долларов (около 7900 рублей по текущему курсу).

Несмотря ни низкую цену, девайс обладает сравнительно неплохой «начинкой»: 6,2-дюймовым экраном с HD+ разрешением, 2 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами постоянной памяти, а также аккумуляторной батареей на 3400 мАч. В продажу устройство поступит в трех расцветках: черной, синей и красной. Камеры одинарные и имеют матрицы бюджетного класса.

У модели отсутствует сканер отпечатков пальцев и другие новомодные функции, однако это и не удивительно, учитывая ее стоимость. Пока что известно, что она будет продаваться на индийском рынке, поэтому ее появление в России маловероятно.