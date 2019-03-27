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НАУКА

Россия и Китай договорились о совместном изучении Арктики и Антарктики

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Взято с Pixabay

Исследователи из КНР и РФ смогли договориться об осуществлении совместных экспедиций во время проведения научного симпозиума по глубоководному изучению Мирового океана.

Российская делегация решила пригласить своих коллег из Китая поучаствовать в экспедициях, которые будут отправлены в Антарктику, Арктику и Императорский хребет на научно-исследовательских кораблях. Китайские ученые в свою очередь пригласили специалистов из России отправиться вместе с ними в Марианскую впадину и Южно-Китайское море.

Обе стороны продемонстрировали интерес к выдвинутым предложениям и договорились в будущем обсудить детали сотрудничества. В рамках симпозиума были также рассмотрены вопросы о создании новейших технологий и оборудования, используемых для исследования океана.

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