Раскраски по номерам. Как это работает?

Не знаете что подарить друзьям или близким? У человека и так уже все есть? Человек любит все необычное? Тогда раскраски по номерам станут отличным подарком! Для того, чтобы нарисовать такую картину не нужно быть художником. Это занятие не требует специальной подготовки или каких-то особых навыков. Главное желание рисовать и немного свободного времени. Картины по номерам бывают самой разной тематики: пейзажи, портреты, натюрморты, иконы, животные, праздники и т.д. Они могут также отличаться размерами холста. Для того, чтобы разукрасить такую картину нужно только большое желание, внимательность к деталям и конечно свободное время. Процесс создания картины так сильно затягивает, что можно провести несколько часов за мольбертом.

Суть исполнения картины по номерам

На специальном холсте наносится рисунок. Затем он делится на мелкие детали, каждая из которых имеет свой собственный номер. В наборе с картиной идут акриловые краски, они тоже пронумерованы. А дальше все просто. Необходимо закрашивать элементы рисунка краской с соответствующим номером. Это довольно таки увлекательное занятие, ведь с каждым новым мазком картина приобретает новые очертания. Особенность красок состоит в том, что их не нужно разводить с водой. Просто мойте кисть каждый раз после окончания работы с определенным цветом и переходите к другому. Работа над такой картиной понравится как взрослому, так и ребенку. Тем более что тематика картин совершенно разная, а значит можно подобрать то, что нравится именно Вам. В процессе рисования такой картины вырабатываются такие навыки, как усидчивость, внимательность, чувство стиля.

Картины по номерам 40 на 50 как и картины других форматов представлены на сайте нашего интернет магазина Две картинки. Благодаря удобной системе поиска клиент может быстро сориентироваться и среди всех вариантов подобрать именно тот, который подойдет под его требования.

Что входит в комплект?

В первую очередь сам холст с нанесенным на него изображением;

набор пронумерованных акриловых красок;

набор нейлоновых кисточек;

схема соответствия цветов.

Все это упаковано в красивую коробку, которая может стать прекрасным подарком для людей с совершенно разными интересами и жизненным опытом. Ведь в желании создавать что-то прекрасное и необычное мы все равны.

Для совершения заказа нужно сделать всего несколько простых шагов. Для начала зайти на страницу интернет магазина Две картинки. В каталоге подобрать необходимую картину. Далее останется лишь оформить заказ через корзину или связавшись с представителем магазина по номеру телефона указанному на сайте. Доставка товара осуществляется курьером в оговоренное с клиентом место и время. Оплатить заказ можно одним из этих способов: наличными курьеру или по безналичному расчету.