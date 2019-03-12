Пьяный белгородец уснул в угнанном автомобиле

Патрульные обнаружили в Белгородской области съехавший с дороги ВАЗ-2107, в котором спал 24-летний автомобилист. После проведения проверки они выяснили, что машина находилась в угоне.

Сотрудники полиции узнали, что собственником авто является 55-летний белгородец. Позднее было установлено, что молодой человек гулял по городу в нетрезвом виде и заметил рядом с многоэтажным домом «семерку», которая оказалась незапертой. Хоть в ней и был сломан замок зажигания, однако угонщик все равно смог запустить мотор. После этого он поехал по своим делам на чужом авто.

По отношению к обвиняемому было открыто уголовное дело. Теперь его могут посадить в тюрьму на срок до 5 лет. Отмечается, что мужчина ранее уже был судимым, причем тоже за угон транспортного средства.