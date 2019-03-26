Здесь рождаются новости.
Главная
ЗДОРОВЬЕ

Полина Гагарина призвала женщин заниматься гимнастикой

Дата:

Во время недавней беседы с прессой певица Полина Гагарина сообщила, что из-за беременности она набрала почти 25 лишних кило, поэтому ей пришлось всерьез взяться за свою фигуру после родов.

Исполнительница отметила, что после появления на свет Мии ее вес составил около 78 килограмм. Она решила активно заняться тренировками уже через 2 недели после рождения ребенка. Гагарина также призвала всех женщин в возрасте 30 лет заниматься гимнастикой, так как, по ее мнению, подобные упражнения помогают не только снизить вес, но и легче переносить стресс.

Артистка добавила, что ей, конечно же, повезло, так как к ней регулярно приезжает тренер, который следит за тренировками. Она призналась, что без посторонней поддержки не смогла бы долго держать заданный темп.

Новости по теме:

  1. Екатерина Климова похвасталась шикарной фигурой в бикини на отдыхе
  2. Уральская модель Дарья Клюкина рассказала о причинах разрыва с Егором Кридом
  3. Как пластические операции изменили внешность наших любимых актрис и певиц

Эти новости могут вас заинтересовать

В Лос-Анджелесе появится музей фильма «Звездные войны»

Процесс выявления генных мутаций ускорят

Максим Фадеев посвятил новую песню погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

С Пригожина требуют миллион долларов за хит Валерии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках