Полина Гагарина призвала женщин заниматься гимнастикой

Во время недавней беседы с прессой певица Полина Гагарина сообщила, что из-за беременности она набрала почти 25 лишних кило, поэтому ей пришлось всерьез взяться за свою фигуру после родов.

Исполнительница отметила, что после появления на свет Мии ее вес составил около 78 килограмм. Она решила активно заняться тренировками уже через 2 недели после рождения ребенка. Гагарина также призвала всех женщин в возрасте 30 лет заниматься гимнастикой, так как, по ее мнению, подобные упражнения помогают не только снизить вес, но и легче переносить стресс.

Артистка добавила, что ей, конечно же, повезло, так как к ней регулярно приезжает тренер, который следит за тренировками. Она призналась, что без посторонней поддержки не смогла бы долго держать заданный темп.