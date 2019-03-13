Первые беспилотные автомобили появятся на улицах Москвы в апреле

Александр Морозов, заместитель руководителя Минпромторга, во время беседы с прессой заявил, что в Татарстане и столице России первые машины с автопилотом появятся в апреле или мае текущего года.

Согласно словам замглавы этот период времени был выбран ради обеспечения безопасности на дорогах, так как состояние дорожного полотна окажется лучше, чем зимой. Беспилотники будут использоваться в рамках специального эксперимента правительства. В нем планируют участвовать 6 компаний, включая «КамаАЗ» и «Яндекс». Следить за проектом планируют специалисты Таганрогского университета.

В испытании поучаствуют почти 150 беспилотных машин, большей частью которых владеет «Яндекс». Ранее отмечалось, что тестирование продлится около трех лет. За этот временной отрезок планируется оценить технические параметры беспилотников и ознакомиться с их поведением на дорогах общественного пользования.

Ранее в «Яндекс.Такси» опубликовали ролик с тестированием беспилотного автомобиля.