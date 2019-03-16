Опубликованы первые рендеры двух iPhone 11 с тройными камерами

Изданием MacOtacara были размещены первые рендеры двух новых гаджетов iPhone 11, которые, по словам инсайдеров, будут оснащены тройными камерами.

На опубликованных изображениях демонстрируются две модели, диагональ экранов которых составляет 6,5 и 5,8 дюйма. Внешне они схожи с новеньким смартфоном Huawei Mate 20 Pro. На задней панели устройств можно рассмотреть блок квадратной формы, в котором установлены сразу три объектива. Один из модулей станет отвечать за 3D-съемку.

Согласно заявлениям источников Apple покажет «Айфоны» с тройной камерой уже в текущем году. Ранее отмечалось, что подобные девайсы будут выпущены американской компанией лишь в следующем году.