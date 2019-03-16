Здесь рождаются новости.
Главная
ГАДЖЕТЫ

Опубликованы первые рендеры двух iPhone 11 с тройными камерами

Дата:
Есть видео

Изданием MacOtacara были размещены первые рендеры двух новых гаджетов iPhone 11, которые, по словам инсайдеров, будут оснащены тройными камерами.

На опубликованных изображениях демонстрируются две модели, диагональ экранов которых составляет 6,5 и 5,8 дюйма. Внешне они схожи с новеньким смартфоном Huawei Mate 20 Pro. На задней панели устройств можно рассмотреть блок квадратной формы, в котором установлены сразу три объектива. Один из модулей станет отвечать за 3D-съемку.

Согласно заявлениям источников Apple покажет «Айфоны» с тройной камерой уже в текущем году. Ранее отмечалось, что подобные девайсы будут выпущены американской компанией лишь в следующем году.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Ученые использовали блендер для демонстрации «внутренностей» смартфонов
  2. На рендерном видео показан новый смартфон OnePlus 7
  3. Эксперты назвали лучшие технологичные подарки на 8 марта

Эти новости могут вас заинтересовать

Xiaomi выпустит еще два новых смартфона под брендом Redmi

Xiaomi улучшит дизайн своих смартфонов в 2019 году

В продажу поступят новые камеры Google с искусственным интеллектом

В Microsoft прекратили производство игрового устройства Kinect

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках