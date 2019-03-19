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ГАДЖЕТЫ

Опубликовано видео со складным Apple iPhone

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В Интернете был размещен ролик, на котором можно увидеть складной гаджет Apple iPhone. Предполагается, что его демонстрация состоится только в следующем году.

На видео показана концепция, созданная Антонио Де Росой, известным дизайнером. Он назвал ее iPhone X Fold и оснастил огромным дисплеем диагональю 6,6 дюйма, который занимает почти 94 процента всей передней панели девайса. В разложенном состоянии экран и вовсе становится 8,3-дюймовым. На его лицевой стороне размещена двойная передняя камера.

Позади гаджета установлен тройной модуль. Инсайдеры отмечают, что гибкие дисплеи американская компания может получить от Samsung. К тому же новинка от Apple может быть оснащена технологией нагрева экрана при минусовой температуре. Ее стоимость вряд ли окажется ниже 1500 долларов.

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