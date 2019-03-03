Опубликовано первое фото смартфона Xiaomi Mi 9 в разрезе

В Сети была размещена первая фотография гаджета Xiaomi Mi 9 в разобранном состоянии. Она раскрыла некоторые особенности новинки.

Специалисты тщательно изучили опубликованный фотоснимок и выяснили, что корпус смартфона был значительно усилен в некоторых местах – в основном в его угловых зонах. Наличие дополнительных изолирующих прокладок в областях расположения кнопок показывает, что девайс обладает защитой от влаги.

Источник, разместивший фотографию, также заявил, что новый динамик на 100 процентов громче, чем у флагманского устройства прошлой генерации. В конце эксперты отметили, что сборка телефона была осуществлена весьма аккуратно, а его комплектующие имеют высокое качество.