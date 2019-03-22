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Опубликован список самых легких для угона авто

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Британские эксперты испытали штатную сигнализацию у одиннадцати машин, доступ к которым можно получить без ключа. Затем они составили рейтинг наиболее легких для угона автомобилей.

Оказалось, что более половины проверенных транспортных средств имеют никудышную заводскую защиту. К примеру, Porsche Macan, Hyundai Nexo и Toyota Corolla можно взломать дистанционно, сделав ложный вызов и перехватив нужный код. Однако наиболее худшей сигнализацией обладал Suzuki Jimmy, который без проблем взламывался вышеуказанным приемом.

Наиболее защищенными автомобилями оказались: Mercedes-Benz B-Class, Jaguar XE и Audi e-Tron. Специалисты добавили, что провели данное исследование с целью показать производителям необходимость устранения уязвимостей у машин от удаленного взлома.

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