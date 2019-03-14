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Opel вернется на российский рынок с тремя новыми моделями

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В последнем квартале текущего года на авторынок Российской Федерации должен будет вернуться бренд Opel, причем сразу с тремя новыми моделями.

Официальные дилеры должны будут получить в скором времени коммерческий автомобиль Vivaro Transporter, автобус Zafira Life и внедорожник Grandland X, причем сборка первых двух машин будет осуществляться на калужском предприятии PSMA. Представители компании отмечают, что в дилерскую сеть войдут как старые, так и совершенно новые партнеры марки. На первой стадии работать будут не больше двадцати дилеров.

Напоминаем, что данная немецкая марка ушла из России около четырех лет назад. Причиной ухода называлось возникновение тяжелой экономической ситуации в РФ, включавшей в себя значительное падение курса рубля.

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