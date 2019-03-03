Норвежская полиция опасается за жизнь пропавшей жены магната

Представители норвежской полиции заявили в минувший четверг, что они все сильнее опасаются за жизнь супруги мультимиллионера, которая пропала без вести четыре месяца назад, причем предполагаемые похитители требуют за нее огромный выкуп.

Анна-Элизабет Фалькевик Хаген находится замужем за магнатом в сферах недвижимости и энергетики. Она пропала без вести 31 октября и ее до сих пор не могут найти.

«Отсутствие каких-либо доказательств того, что женщина все еще жива, сильно беспокоит полицейских», – заявил на пресс-конференции главный следователь Томми Броске.

«Для полиции вполне естественно задаваться вопросом, жива ли Анна-Элизабет Хаген, а теперь этот вопрос беспокоит нас еще сильнее, чем прежде», – отметил он представителям прессы.

В начале января правоохранительные органы заявили, что следователям удалось обнаружить требование о выкупе с «серьезными угрозами» в доме пропавшей женщины, находящемся в Лоренскоге, в 20 километрах от Осло.

Газета Verdens Gang в тот же день сообщила, что предполагаемые похитители потребовали у магната выкуп в размере девяти миллионов евро (около 67 миллионов рублей по текущему курсу) в криптовалюте Monero, которую очень трудно отследить.

В новости отмечалось, что в доме Хаген была найдена записка, написанная на ломаном норвежском языке, с предупреждением, что женщина умрет, если полиция узнает о похищении.

В тот день в полиции отказались подтверждать озвученную сумму, но сообщили, что посоветовали семье не платить выкуп.

За прошедшее время следователям удалось связаться с предполагаемыми похитителями в Интернете, но у них нет доказательств того, что они держат Хаген или, что она все еще жива.

По оценкам журнала Kapital, состояние ее мужа – Тома Хаген – оценивается в 1,7 миллиарда крон (174 миллиона евро, 200 миллионов долларов). Возраст обоих супругов превышает 60 лет.

Полиция получила более 1500 советов от представителей общественности, но ни один из них не привел к каким-либо серьезным результатам.

Похищения крайне редки в этой богатой скандинавской стране, где уровень преступности в целом крайне низок.