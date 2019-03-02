Названы цены на бюджетные смартфоны Huawei Y6 и Y7

Производитель гаджетов Huawei из КНР объявил о скором начале продаж моделей Y6 и Y7 на рынке России, раскрыв их стоимость и точные технические параметры.

Первый девайс оснащен 6,09-дюймовым экраном и 13-мегапиксельной задней камерой. Передний объектив имеет разрешение 8 мегапикселей. Устройство базируется на четырехядерном чипсете MT6761, а объем его оперативной памяти составляет 2 гигабайта. Размер ПЗУ равен 32 гигабайтам. Приобрести новинку можно за 9 490 рублей.

Вторая модель – Y7 – имеет 6,29-дюймовый дисплей и двойную заднюю камеру. «Сердцем» гаджета является чип Snapdragon 450. Он оснащен 3 гигабайтами ОЗУ и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Купить этот смартфон можно за 13 000 рублей.