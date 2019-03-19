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Названы российские цены на обновленный Nissan Qashqai

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Представители российского отделения японского автопроизводителя Nissan назвали цены на обновленный вариант Qashqai. В продажу поступят сразу 10 разных комплектаций.

За самую дешевую модификацию XE покупателям придется отдать как минимум 1,29 миллиона рублей. Она обладает кондиционером, подогревом передних кресел, оригинальными колесными дисками диагональю 17 дюймов, круиз-контролем и обогревом стекла. Дорогостоящие версии могут похвастаться наличием парктроников, подогревом задних сидений и рулевого колеса, а также множеством электронных помощников.

Что касается линейки двигателей, то новинка оснащена бензиновыми моторами объемом 2,0 и 1,2 литра, мощность которых составляет 144 и 115 «лошадок» соответственно. Они могут работать как с 6-скоростной МКПП, так и с вариатором.

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