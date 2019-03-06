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На Женевском автосалоне показали российские автомобили Aurus

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В ходе мотор-шоу, проходящего в Женеве, гостям выставки были продемонстрированы отечественные машины Aurus. Об этом прессе рассказал глава бренда Франц Герхард Хильгерт.

Согласно заявлениям гендиректора на мероприятии были показаны две модели: лимузин Senat L700 с бронированным кузовом и седан Senat S600 в обычной комплектации. К тому же специально для этого автошоу компания подготовила дополнительную расцветку, получившую название «Русское золото». Под нее был подогнан и интерьер, то есть он стал более светлым.

На сегодняшний день, по мнению руководителя Минпромторга Дениса Мантурова, бренду следует увеличить выпуск автомобилей. Он добавил, что у российского автопроизводителя имеется большой потенциал к росту, поэтому нужно как можно быстрее выводить Aurus на рынки других стран.

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