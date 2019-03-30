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На тюменской трассе несколько дней ошибочно штрафовали водителей

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Несколько дней камеры, расположенные на посту ГАИ, находящимся на 316 километре трассы Тюмень-Екатеринбург, функционировали некорректно.

Для легковых автомобилей на этом участке дороги разрешена скорость до 90 км/ч, но в неверно настроенном оборудовании было выставлено ограничение в 60 км/ч. Также неправильно определялась и геолокация, из-за чего время и место нарушений соответствовало координатам Перми.

В настоящий момент камеры отключены до последующей перенастройки. Водителям, получившим постановление о нарушении правил на данной территории в период с 20 по 25 марта, для отмены штрафа придётся оформить жалобу в Центре автоматизированной фиксации нарушений. Некорректный штраф будет признан недействительным.

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