На Марсе найдены обломки инопланетного корабля

Специалисты в области внеземных цивилизаций нашли на новых фотографиях марсианской поверхности необычный объект, который внешне похож на обломок инопланетного звездолета.

Согласно заявлениям уфологов, обнаруженный ими материал точно не имеет естественное происхождение, так как похож на сильно погнутый металл. Они не исключают, что этот обломок отвалился от космического транспортника древних марсиан.

Конспирологи тут же сообщили о нахождении нового доказательства того, что Марс раньше был обитаемой планетой. Однако скептически настроенные пользователи заявили, что этот объект является обычным космическим мусором, упавшим на марсианскую поверхность.