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На дне Нила обнаружена описанная Геродотом древнеегипетская лодка

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При изучении затопленного древнего города Гераклион археологи смогли обнаружить древнеегипетское судно, которое напоминало корабль, описанный Геродотом.

В 450 году до нашей эры ученый из Древней Греции написал о лодке, имеющей борта, похожие на кирпичную кладку, и оснащенной парусом. Основной особенностью судна считалось его система управления, которая проходила через килевое отверстие. Долгое время историки сомневались в существовании подобного корабля.

Что касается найденной лодки, то ее возраст составляет около 2,5 тысячи лет. Она хорошо сохранилась для своего возраста. Однако у нее все же имелись некоторые отличия от описанной Геродотом «барисы». К примеру, этот корабль обладает более длинными шипами крепления и укрепляющими рамами. Возможно, речь идет об усовершенствованном варианте судна.

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