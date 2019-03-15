Морские кварки раскрыли более глубокую комплексность головоломки спина протона

Новые данные, полученные в эксперименте STAR на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC), добавили новые детали к интригующей головоломке, которую ученые пытаются решить на протяжении долгого периода времени. Речь идет о следующем вопросе: «Как строительные блоки, составляющие протон, способствуют его спину?». Результаты исследования, опубликованные в журнале Physical Review D, впервые точно показывают, что различные «ароматы» (или «сорта») антикварков по-разному влияют на общий спин протона – и, что это противоположно относительному изобилию данных ароматов.

«Это измерение показывает, что кварковая часть головоломки протонного спина состоит из нескольких кусочков», – сообщил Джеймс Драхенберг, заместитель пресс-секретаря STAR из Университета Абилин Крисчен. «Это определенно не скучный пазл; он не разделен на равные части. Существует более комплексная картина, и полученный результат дает нам первое представление о том, как она выглядит на самом деле».

Это не первый раз, когда взгляды ученых на спин протонов изменились. В 1980-х годах произошел полномасштабный «кризис» спина, когда эксперимент в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) показал, что сумма спинов кварков и антикварков в протоне может составлять, в лучшем случае, четверть от общего числа спина. RHIC, пользовательское учреждение Министерства энергетики США, занимающееся исследованиями в области ядерной физики в Брукхейвенской национальной лаборатории, было частично построено, чтобы ученые могли измерить вклад других компонентов, в том числе антикварков и глюонов.

Время существование антикварков мимолетно. Они образуют пары кварк-антикварк при расщеплении глюонов.

«Мы называем эти пары кваркным морем», – добавил Драхенберг. «В любой момент у вас есть кварки, глюоны и целое море пар кварк-антикварк, которые каким-то образом способствуют описанию протона. Мы понимали роль, которую эти морские кварки играют в некоторых аспектах, но не в отношении спина».

«Благодаря предыдущим результатам RHIC мы увидели, что глюоны выполняют важную функцию в протонном спине. Этот новый анализ четко указывает на то, что море тоже играет важную роль. Это гораздо комплексная система, чем обычное расщепление глюонов на любой аромат, который вам нравится. Появилась также хорошая причина заглянуть глубже в море», – отметил Эрнст Зихтерманн, сотрудник STAR из Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли, который сыграл ведущую роль в исследовании морских кварков.

Дополнительные измерения STAR могут дать представление о спиновом вкладе экзотических пар кварк/антикварк. Кроме того, ученые США надеются углубиться в тайну спина на предлагаемом будущем электронно-ионном коллайдере. Этот ускоритель частиц будет использовать электроны для непосредственного исследования спиновой структуры внутренних компонентов протона – и в конечном итоге должен будет помочь в решении головоломки со спином протонов.