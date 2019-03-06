Mitsubishi показала обновленный ASX на Женевском автосалоне

Японский автопроизводитель Mitsubishi продемонстрировал усовершенствованный вариант модели ASX на Женевской автомобильной выставке.

Впереди новинки можно заметить массивную решетку радиатора в форме буквы «Х». Передние фары теперь разделены на две части, причем поворотники и фары дальнего света оказались на бампере. Фонари, установленные сзади, отныне светодиодные. К тому же дизайнеры изменили дверь багажника, капот и другие элементы внешнего вида. В салоне авто появилась новейшая мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

В Европе обновленный вариант будет оснащен 150-сильным бензиновым мотором объемом 2,0 литра. Он может работать вместе с 5-скоростной «механикой» или вариатором. В продажу поступят как переднеприводные, так и полноприводные модификации.