Кожаная юбка: образы на любой случай

Юбки из кожи сейчас невероятно популярны и это не удивительно, ведь с ними можно создать множество невероятно женственных образов на любой случай. Но не каждая девушка позволяет иметь в своем гардеробу такую юбку, так как она подчеркивает уверенность и эффектность хозяйки, а также ее открытость к экспериментам с гардеробом. Но если знать, с чем сочетать юбку из кожи, то можно очаровать и привлечь к себе внимание противоположного пола, так как подобные образы ни кого не оставят равнодушным.

Данная вещь еще не так давно считалась слишком вызывающей, поэтому девушки не решались примерять на себе фасоны юбок из кожи. Но мода не стоит на месте и сейчас этот элемент гардероба невероятно стильный и прекрасно подходит для дам, уверенных в себе и своем вкусе.

Как подобрать для себя подходящий фасон?

Несомненно, эта вещь подходит практически каждой девушке, главное – уметь подбирать фасон, исходя из типа своей фигуры и своего возраста. Так, юбка солнце из кожи больше всего подходит молодым девушкам, а также тем, у кого пышные объемы бедер – такой фасон поможет замаскировать этот недостаток.

Для скромных девушек лучше подбирать фасон длиной до колен, а креативным и экстравагантным дамам точно будут по душе модели юбок длиной в пол.

Если возраст уже не такой молодой, то подойдет юбка прямой формы чуть ниже колена.

Образы с кожаной юбкой на любой случай.

Офисный и деловой стиль. Одежда для офиса и повседневного выхода на работу должна быть сдержанной и строгой, но и сюда можно подобрать юбку из кожи. Для этого нужно остановиться на прямой юбке длиною до колен, обязательно черного цвета. К ней можно надеть белую блузку или рубашку, черные колготки из капрона и туфли с острым носом. Если говорить о повседневном выходе на улицу, прогулку с друзьями и по магазинам, то подойдет молодежная юбка со складками (солнце). К ней прекрасно подходят джемперы, блузки и рубашки, да даже футболку можно подобрать к такому образу. Дополняют его обычно шарфиком, чулками, босоножками со шнуровкой или шляпкой. Естественно, много аксессуаров тут не должно быть, нужно знать меру. Для вечернего образа, вечеринки или другого праздничного события: идеально подходит юбка из кожи бордового, синего или красного цвета, с прямой молнией посередине юбки или ассиметричной. К такому варианту стоит подобрать нарядный джемпер (еще лучше, если он будет укороченный), туфли или ботильоны на устойчивом каблуке, небольшая сумочка (клатч). Лишних аксессуаров должно быть по минимуму, лучше делать акцент на контрастной или яркой одежде. Для романтического вечера или свидания нужно подбирать юбку светлых пастельных оттенков. Как вариант: юбка светло-розового оттенка, белый или нежно-голубой топ без рисунков и лишних элементов, кремовые или бежевые туфли-лодочки и неброские украшения. Обязательно дополнить образ элегантной маленькой сумочкой подобранной под цвет туфель.

Таким образом, юбка из кожи – один из наиболее женственных элементов гардероба. К тому же такая вещь очень практична, так как подходит ко многим стилям, если с умом сочетать и подбирать вещи.