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Кот покусал хозяина за ужасное исполнение песни Queen

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В Интернете был размещен ролик, на котором можно увидеть кота, покусавшего своего хозяина за то, что он начал ужасно исполнять песни музыкального коллектива Queen.

Ролик появился сравнительно недавно, но уже смог набрать несколько десятков тысяч просмотров. Его опубликовал хозяин кота по кличке Харви. Питомцу удалось продержаться всего полминуты, слушая исполнение песни Under Pressure своим владельцем. После этого он набросился на никудышного певца.

Животное начало кусать человека за руку. Питомец перестал атаковать хозяина только после того, как тот прекратил петь. Владельцу кота данная выходка показалась забавной, поэтому он решил опубликовать ролик в Сети.

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