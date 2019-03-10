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Китайская марка Hawtai может покинуть российский рынок

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Появилась информация о том, что марка Hawtai из КНР может уйти из автомобильного рынка России, так как компания больше не поставляет новые машины своим дилерам в стране.

Прошлой осенью модели данного бренда перестали выпускаться черкесским предприятием, так как у него возникли трудности с сертификацией авто. В результате кроссовер Boliger больше не может быть импортирован в РФ, так как он получил ОТТС только на завод в Черкесах. Что касается Laville, то из-за своей текущей стоимости он не может конкурировать на равных с другими компакт-кроссами.

Согласно статистике в прошлом году компания смогла реализовать всего 144 авто. В январе текущего года она и вовсе продала лишь 1 машину. На портале бренда Boliger предлагается с немалой скидкой. К примеру, люксовую версию можно приобрести за 790 тысяч рублей (раньше она стоила 940 тысяч).

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