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Kia показала в Сеуле два новых концептуальных кроссовера

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Южнокорейский автопроизводитель Kia продемонстрировал сразу два концепт-кара на мотор-шоу в Сеуле, которые вполне могут получить серийные воплощения.

Первым прототипом является доработанная версия SP Concept – впервые этот концепт был продемонстрирован в прошлом году в Индии. Представители бренда отмечают, что этот автомобиль окажется предвестником новейшего компакт-кросса, который будет продаваться во многих странах мира.

Вторая модель – Masterpiece, которая является концептом Mohave следующей генерации. Она значительно отличается от серийной версии авто. В ней производитель решил показать, какие дизайнерские элементы могут получить крупные внедорожники марки в будущем. Сильнее всего гостям выставки понравилась новая радиаторная решетка новинки.

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