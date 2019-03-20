Kia начала продажи обновленного кроссовера Sportage в Китае

На китайском авторынке стартовали продажи обновленного варианта Kia KX5, который в России более известен как Sportage. Однако его внешний вид значительно отличается от глобальной версии.

Новинка обладает решеткой радиатора, «соединенной» с передней оптикой, а также измененными задними фонарями, дверью багажника и бамперами. Интерьер получил доработанную панель приборов и современный комплекс мультимедиа с «парящим» сенсорным дисплеем. Центральная консоль стала более эргономичной и функциональной. К тому же увеличились длина автомобиля, поэтому салон стал просторнее.

Линейка двигателей осталась прежней. Кроссовер все же так же оснащается атмосферным мотором объемом 2,0 литра и мощностью 165 «лошадок» и турбированным 177-сильным агрегатом объемом 1,6 литра. Первый способен работать с 6-скоростной АКП, а второй – с 7-передачной роботизированной трансмиссией.