Как выбрать кресло для офиса?

Кресло для офиса – это один самых важных предметов мебели. Именно в нем сотрудники находятся во время рабочего дня, поэтому оно должно быть удобным и комфортным, а также практичным и надёжным. Кроме этого кресло должно быть солидным, чтобы показывать уровень компании.

Кресла для офиса могут быть предназначены для директора, сотрудников либо для посетителей. Они имеют различный функционал, который зависит от того, где они будут установлены. Если кресло предназначено для руководителя, то основным критерием выбора является удобство и комфорт.

Также оно должно быть качественным, поэтому предпочтение стоит отдавать натуральным и дорогим материалам. Лучше, если в качестве материала обивки использована натуральная кожа. Её цвет может быть любым – от чёрного и коричневого до белого оттенка.

Эргономичность – это также важный критерий выбора офисного кресла. Если оно предназначено для руководства, то обязательным элементом является наличие и возможность регулировки подлокотников, спинки, высоты и подголовника.

Для персонала кресла подбираются более скромные. В этом случае основным критерием является их качество, удобство и практичность. Такие особенности офисного кресла позволят сотрудникам долго работать, не испытывая усталости. Важно, чтобы имелась регулировка кресла по высоте, так как не все сотрудники имеют одинаковый рост, и зачастую испытывают неудобства, сидя за очень высоким столом.

Кресла, предназначенные для сотрудников, также могут различаться. Чаще всего они имеют не только комфорт, но и высокую мобильность – оснащены колёсиками и могут вращаться. К тому же офисные кресла на колесиках в каком-то смысле успели стать «классикой» офисной мебели. Так специалисту будет проще дотягиваться до нужных документов. Существуют и кресла для операторов, и в этом случае имеет особое значение комфорт. Обязательным элементом являются подлокотники и механизмы регулировки наклона и высоты.

При выборе кресла для офиса не нужно забывать и про посетителей. Они могут не обладать высокой функциональностью, но важно, чтобы они имели красивую и прочную обивку, которую можно легко очистить.

По конструкции офисные кресла практически не отличаются. Они имеют опору в виде пяти лучей, на концах которых находятся колёсики. Подлокотники из пластика необходимы для отдыха рук, так как они испытывают основную нагрузку. Также быстро устаёт и спина сотрудника, поэтому лучше, если наклон анатомической спинки можно изменять.