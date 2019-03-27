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Как минимизировать стрессы первого класса

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Начало учебы в школе всегда большой стресс для детей и родителей. Стремясь выбрать лучшее учебное заведение, обеспечить ребенка всем необходимым для учебы, родители часто забывают, что детский стресс связан не с материальными вещами. Ребенок попадает в другой мир, у него появляются обязанности, время на игры резко сокращается.

Попадая в школу, дети не знают, чего ждать от новой обстановки. Учитель, одноклассники, само здание школы – все вызывает тревогу. Это вполне нормальная реакция для человека в любом возрасте. Все нервничают при смене работы или переезде. Дополнительно накладывается кризисный возраст – меняются механизмы мозговой деятельности. Ребенку становится сложно контролировать свои эмоции. В итоге дети могут стать непослушными или наоборот закрыться в себе. Поэтому многие психологи рекомендуют подготовить ребенка заранее, а именно предварительные занятия с преподавателям. На сегодняшний день существует множество репетиторов, которые готовы обучить ребенка на дому. Помимо подготовительной базы, репетитор способен помочь ребенку быстро адаптироваться к учебному процессу. На сайте https://repetitor.org.ua/ вы сможете ознакомиться с ценами на репетиторские услуги и подобрать для ребенка качественного специалиста.

Нормальная адаптация продолжается несколько недель. В этот период необходимо максимально оградить детей от посторонних стрессов. Дома должна быть спокойная тихая, предсказуемая обстановка, где ребенок сможет отдохнуть от переживаний. Переезды, скандалы, приезд дальних родственников – всего этого стоит избегать. Не стоит с первых дней школы начинать возить ребенка по различным секциям и дополнительным занятиям, которых не было раньше.

Учеба дает толчок к развитию многих личностных качеств. Дети учатся налаживать контакт между собой и со взрослыми, учатся слушать учителя, планировать свои действия и отвечать за них. Все это требует большой концентрации. Поэтому не стоит заставлять ребенка садиться за уроки, как только он вернулся из школы. Игра или сон разгрузят эмоциональное и умственное напряжение, и выполнение домашнего задания станет проще.

Для быстрой адаптации полезна адекватная самооценка. Она формируется ещё в дошкольном возрасте. Ребенок сравнивает себя с окружающими. Если он оказывается на пьедестале, родители стремятся во всем потакать, самооценка завышается, и ребенок начинает требовать к себе большего внимания, чего школа ему не даст. Если родители не дают достаточного внимания, самооценка детей падает, что тоже приводит к повышению стресса.

Правильная мотивация к учебе поможет быстрее привыкнуть. Нужно обсуждать с ребенком его день, спрашивать, что нового и интересного он узнал. Это поможет сконцентрировать его внимание на положительных аспектах учебы. Стоит проявлять сдержанность и не ругать школу или учителя при ребенке. Если возникает конфликт, прежде всего в нем нужно спокойно разобраться, выяснить причины. Постоянное давление по поводу хороших оценок может отбить вовсе желание учиться. Лучше хвалить за проделанную работу, чем ругать за то, что не получилось.

Поддержка и внимание со стороны родителей помогут детям плавно войти в новый статус. То, насколько комфортно пройдет первый год в школе, может повлиять на всё дальнейшее обучение. Заинтересованность родителей в школьной жизни ребенка поможет ему не отдалиться в подростковом периоде, наладить доверительные отношения.

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