Как эффективно очистить фасад здания

Современные бизнес-центры, торговые центры и магазины имеют большую площадь остекления, фасадная часть может быть обшита панелями, плитами или оштукатурена. Для того, чтобы продлить срок службы отделки и сохранить внешнюю привлекательность строения, необходимо периодически проводить мойку фасадов.

Что требуется, чтобы отмыть стены и окна

Разные облицовочные материалы имеют свою пористость, плотность и химический состав. Некоторые поверхности быстро накапливают пыль и гарь, особенно рядом с шоссе или промышленными заводами, в поры штукатурки забивается пыль и грязь, которые не смываются дождем, а только въедаются, постепенно приводя внешний облик здания в старый и грязный. На остеклении появляются разводы от осадков и следы пыли. Это особенно вредит имиджу компаний, которые находятся в таких постройках.

Чтобы не проводить часто ремонт поверхностей, лучше вовремя их очищать от загрязнений. Для этого необходимо знать состав материалов и их устойчивость к кислотам и другим химикатам, использующимся в мойке. Профессионалы могут распознать характер пятен или причину изменений в покрытии и подобрать правильные чистящие средства и инструменты воздействия на них, чтобы быстро и без повреждений от них избавиться.

Оконные рамы и стекло большой площади, особенно на верхних этажах, очень сложно мыть, для этого необходимы приспособления и оборудование – альпинистское с крыши или лестницы и стремянки снизу. В арсенале предприятий, имеющих свой офис или магазин в здании, не бывает такого оснащения и его незачем покупать и хранить, так как это дорого. Чтобы сократить расходы и рационально использовать ресурсы, лучше нанять бригаду клининг службы для уборки в Москве.

Как происходит мытье высоток и малоэтажных построек

Если БЦ или ТРЦ имеет большую высоту, от 25 м, то его невозможно эффективно и быстро отмыть с земли. Для этого клинеры используют специальное оборудование, как у альпинистов – люльки, канаты, закрепленные на крыше. С помощью своих инструментов и химических средств они моют окна и фасадную отделку, передвигаясь сверху вниз. Пользуются только ручными принадлежностями. Вся область задач проходится за короткий промежуток времени, так как клининговые службы имеют большой опыт и сноровку для оперативных и эффективных действий, даже на высоте.

Если строение до 10 м его моют с помощью телескопических инструментов и с аппаратами подачи растворов и воды под высоким давлением отчищают поверхности. Если высота до 20 метров, потребуются лестницы и площадки-леса. При этом также возможно использование техники с подачей струи воды.

Как защитить фасад от разрушений

В область задач клининговых компаний входит не только очистка грязи на стенах и протирка стекла, но и нанесение таких средств:

Обработка водоотталкивающими растворами – для предотвращения образования известковых подтеков и отложений, а также предотвращают образования наледи зимой;

гидрофобизация – пропитка поверхностей (кирпичной, оштукатуренной, окрашенной) растворами-грунтовками, которые не позволяют на стенах образовываться плесени или разрушать облицовку;

шлифовка поверхностей из натурального камня, чтобы отчистить глубокие отложения и освежить фасад.

Все работы проводятся со своей периодичностью. Если бытовая уборка с химической обработкой должна проходить два или больше раз в год, то гидрофобизация гораздо реже. Это позволяет не только сохранить фасад в чистоте, но и продлит его срок службы. Не придется проводить косметический ремонт.

Почему выбирают клининговые конторы

Клининг-сервис отличается профессионализмом, точностью и высокой эффективностью. Заключая контракт на постоянное или разовое обслуживание, клиент знает точный объем работ, который он предоставляет работникам и за который платит. Строго в установленные сроки объект сдается чистым и ухоженным, при этом заказчику не нужно ничего контролировать в процессе.

Бригада приезжает на место со своей техникой и химией, сборно-разборными конструкциями, лестницами и другим снаряжением. Оговаривается график приезда и его периодичность. Рабочими командует бригадир, а задание раздает менеджер-специалист, который определяет степень загрязнений и средства, которые будут использованы для очистки.

Команда клинеров быстро справляется со своей задачей и покидает объект, собрав оснащение, никому не мешая. Не нужно покупать или хранить его, содержать штат уборщиков или лично заниматься уборкой, руководя подчиненными. От всего этого освобождается заказчик и это одно из главных преимуществ. Стоимость заказа зависит от объема, но всегда оправдывает затраты за качественный результат.