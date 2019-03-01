Использование модульных офисов в бизнесе

Модульные офисы – это мобильные пространства для создания рабочих помещений. Новый виток в развитии рабочих пространств. Такие офисы создаются с помощью специальных контейнеров. Их можно поставить на совершенно любой местности. Они никак не зависят от ландшафта. Кроме того, летом в них не жарко и не душно. За счёт организации хорошей вентиляции, в таких офисных блоках удаётся создать свежий воздух на протяжении всей работы. Зимой же в блочных пространствах не холодно. Работники не замёрзнут. Плюс модульных офисов в том, что заказчику не надо ждать огромное количество времени при возведении офиса. Или же томится в ожидании освобождения места в каком-то здании для его последующей аренды. Или ещё хуже, ждать строительство собственного здания под офис. Модульные дома полностью решают эти проблемы.

Плюсы модульных офисов

Такие рабочие пространства имеют ряд достоинств по сравнению с обычными офисами. Давайте же перечислим их.

Плюсы модульных помещений под офис:

Низкая стоимость;

Мобильность;

Быстрое производство;

Лёгкий монтаж;

Универсальность;

Практичность.

Стоимость таких рабочих пространств значительно ниже, чем обычных офисов. По подсчётам, она ниже на 60% от создания традиционных офисных помещений. Это достойный показатель. Кроме того, блочные помещения мобильны. Офис можно в любой момент перевезти в любое другое место в городе. Производство модульного строения занимает крайне мало времени. Если строить офис в 3 этажа, то на это уйдёт меньше 1-го месяца. По строительным меркам, это очень мало.

Модульные офисы обладают уникальной особенностью. Она заключается в простом монтаже. Поставить такой блок можно куда угодно. Для этого надо всего лишь сделать землю плоской. Далее кран поместить модульный блок на землю. Всё, можно начинать работать.

Данные блочные конструкции по своей системе универсальны. Их можно увеличивать на несколько этажей. Как правило, до 3-х. Ставить в любое удобное положение на местности. А при необходимости, просто перенести.

Кроме того, такие модульные офисы практичны. Если посмотреть на внешнюю сторону офиса, то он может казаться не таким уж и богатым. Обычный зритель увидит лишь профнастил или виниловый сайдинг. Но это не проблема. Наружную часть можно сделать очень стильной. Для этого достаточно применить современные панели. И тогда блоки заиграют новыми стильными красками. Стоит отметить и прочность конструкций. Данные модели имеют отличные показатели по устойчивости к коррозии. Со временем они не покрываются ржавчиной и коррозией даже при использовании в неблагоприятных условиях.

Модульные офисы – это новая веха в развитии офисных пространств. Это мобильные здания, которые состоят из блоков. В любой момент их можно расширить. Сделать из одного блока несколько. Внутри рабочие пространства обставляются как традиционные офисы. Там можно располагать всю необходимую мебель, технику, туалеты, душевые. Всё зависит от пожелания заказчика.

Модульные офисы – это будущее.