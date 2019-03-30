Геймера из США приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка

В Соединенных Штатах в ходе судебного разбирательства игрока Тайлера Барриса приговорили к двадцати годам тюремного заключения из-за ложных звонков сотрудникам полиции, приведших к гибели человека.

Житель США решил признать свою вину по 51-й статье обвинения. Два года назад обвиняемый осуществил звонок в правоохранительные органы, сказав, что похитил трех человек, причем одного из них он уже якобы убил. Он также назвал адрес дома, в котором, по его предположениям, проживал один из его оппонентов по шутеру Call of Duty.

Однако выяснилось, что его соперник дал ему адрес абсолютно других людей. Работники полиции отправились по указанному адресу и во время операции случайно убили мужчину, который проживал в данном доме. Стражам правопорядка показалось, что американец потянулся за пистолетом.