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Франция предупредила людей о грядущем шторме Фрейя

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Почти по всей северной части Франции власти предупредили людей о скором ухудшении погодных условий, связанных с приходом шторма Фрея. Метеорологи отмечают, что из-за бури порывы ветра будут достигать невероятной скорости в 150 км/ч.

А ведь прошла всего одного неделя с тех пор, как жители Франции начали в полной мере наслаждаться прелестями ранних весенних знойных деньков.

Тем не менее, в понедельник утром национальное метеорологическое агентство Метео-Франс решило ввести оранжевый уровень погодной опасности сразу в 44 департаментах страны.

Текущие предупреждения были введены в действие в понедельник в 6 часов утра и, как ожидается, продлятся, по крайней мере, до 6 часов утра вторника.

Речь идет о следующих департаментах: Эна, Арденны, Обе, Шер, Кот-д’Ор, Дуб, Эур, Эр и Луар, Эндр, Эндр и Луара, Юра, Луар и Шер, Атлантическая Луара, Луаре, Мэн и Луара, Марна, Верхний Марн, Мёрт и Мозель, Мёз, Морбиан, Мозель, Ньевр, Норд, Уаза, Па-де-Кале, Бас-Рейн, Верхний Рейн, Верхний Сон, Сон Эт-Луара, Париж и область, расположенная в непосредственной близости от города, известного как Пети-Курон, Приморская Сена, Сена и Марна, Ивелин, Сомма, Вандея, Вогезы, Йонна, Территуар-де-Бельфор, Эссонн и Валь-д’Уаз.

«Сильные ветры, связанные со штормом Фрейя, обрушились на западную часть страны в воскресенье вечером и начали распространяться в понедельник на основную часть северной половины Франции. Внутри страны порывы ветра достигают до 90–100 км/ч, а на побережье – до 110 км/ч», – отметили в Метео-Франс.

Оранжевый уровень опасность – это второй по значимости уровень, означающий, что люди в указанных районах должны принять все необходимые меры предосторожности из-за риска возникновения опасных погодных условий.

Как и ожидалось специалистами, ветер начал разгоняться уже в воскресенье примерно в полдень, а в понедельник достиг значения в 110 км/ч в некоторых регионах. Особенно сильными порывы ветра оказались в одном из департаментов региона Бретань – Финистер, а также на полуострове Котантен в Нормандии и Юре, департаменте восточной Франции.

С момента начала шторма, обрушившегося на Францию в минувшее воскресенье, на Бель-Иль-ан-Мере, острове у побережья Бретани, был зарегистрирован штормовой ветер со скоростью 150 км/ч.

Позднее порывы величиной 120 км/ч были зафиксированы в Камарет-сюр-Мере, городе, находящемся в департаменте Финистер. В Груа, еще одном острове у побережья Британии, в понедельник в 5 часов утра удалось зафиксировать штормовой ветер со скоростью 144 км/ч. Информация предоставлена организацией Метео-Бретань.

Жители Парижа изо всех сил пытались хорошо выспаться ночью, но из-за шторма в воскресенье, когда порывы ветра достигали 138 км/ч на вершине Эйфелевой башни, им это плохо удавалось.

Людям, проживающим в регионах, на которые обрушился шторм, рекомендуется соблюдать осторожность, особенно в Бретани и на побережье возле Ла-Манша.

Великобритания, Ирландия и северная половина Франции окажутся сильнее всего затронутыми штормом.

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