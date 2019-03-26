Ford может покинуть рынок легковых автомобилей в России

Американский автопроизводитель Ford может перестать выпускать и импортировать легковые машины в РФ, продавая лишь легкие коммерческие авто.

На данный момент времени ведутся переговоры с возможными покупателями активов компании в России. Новые подробности о сделке должны появиться 27 марта. Если «Форду» удастся продать свою долю в Ford Sollers, то ее единственным активом в нашей стране останется елабужское предприятие, где происходит сборка моделей Explorer и Kuga.

Существует и более радикальный вариант, при котором компания решит полностью покинуть российский авторынок. Базовый сценарий должен будет начаться этим летом. В ходе него Ford закроет производство и импорт легковых авто.