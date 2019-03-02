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Февраль 2019 года стал самым жарким для Рима за последние 150 лет

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Синоптики заявляют, что Рим недавно пережил свой самый теплый февраль за более чем 150 лет – температура воздуха в прошлом месяце поднялась выше 21 градуса по Цельсию.

На сегодняшний день даже трудно поверить, что в конце того же месяца 2018 года на улице шел снег. В то время как в феврале прошлого года большая часть южной Италии дрожала, укутавшись в одеяла, нынешний год удивляет итальянцев экстремальной температурой с обратным знаком.

В четверг, последний день месяца, температура воздуха достигла рекордного 21,6 градуса по Цельсию – это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в феврале. Эту информацию предоставили специалисты Antico Osservatorio Collegio Romano, метеорологической обсерватории в Риме. Предыдущий рекорд составлял 21 градус и был достигнут 22 февраля 1990 года.

В обсерватории также добавили, что в целом февраль в этом году был гораздо теплее, чем в любой другой период времени, начиная с 1862 года.

Однако, несмотря на яркий солнечный свет, столица Италии на прошлой неделе была охвачена сильными ветрами, которые заставили власти отгородить канатом опасные здания и закрыть общественные парки. Несколько деревьев не выдержали урагана и упали, причем одно из них рухнуло прямо на автомобиль такси.

К концу недели ветер начал ослабевать и, по прогнозам метеорологов, хорошая погода в Риме сохранится на протяжении всех выходных, а в центральной части города температура снова достигнет 20 градусов.

Однако в середине недели небо будет облачным, а температура, скорее всего, начнет падать, оставаясь при этом в диапазоне двузначных чисел.

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