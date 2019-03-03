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ГАДЖЕТЫ

Эксперты назвали лучшие технологичные подарки на 8 марта

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В интернете появился список наиболее лучших технологичных подарков женщинам на 8 марта. На первом месте оказались «смарт»-часы Galaxy Watch от южнокорейского бренда Samsung.

Эксперты дали им 1-е место благодаря наличию у них нескольких расцветок и возможности самостоятельно выбрать дизайн ремешка и экрана. К тому же у них имеются все опции фитнес-тренера, которые будут полезны девушкам, ведущим здоровый образ жизни и посещающим фитнес-центры.

На 2-й строчке оказалось зарядное устройство Rivacase, которое поддерживает десятки гаджетов. С помощью него можно очень быстро зарядить свой смартфон. В конце списка находится смартфон Honor 20 View, обладающий прекрасной 48-мегапиксельной камерой, которая отлично подходит для создания четких фотографий.

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