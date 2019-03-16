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Детские носы могут помочь в обнаружении серьезных инфекций легких

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Новые исследования показывают, что крошечные организмы в носу ребенка могут помочь в улучшении диагностики и лечения тяжелых инфекций легких.

Эксперты обнаружили, что состав микробиома – популяции бактерий и вирусов, обнаруживаемых в большом количестве в организме – в носу детей, страдающих от респираторных инфекций, имеет существенные различия по сравнению с составом у их здоровых сверстников.

Эти отличия помогли специалистам определить, как долго дети должны были находиться в больнице, и выявить пациентов, которые могли выздороветь естественным путем, что потенциально уменьшило потребность в антибиотиках.

Исследователи отмечают, что полученные результаты также помогли объяснить, почему некоторые дети более склонны к развитию инфекций, чем другие. Они даже могут стать ключом к предотвращению серьезных инфекций легких.

Инфекции нижних дыхательных путей (ИНДП), включая пневмонию и бронхиолит, являются основной причиной смерти среди детей в возрасте до пяти лет во всем мире. Их симптомы включают в себя одышку, слабость и жар.

Врачи из Эдинбургского университета работали вместе с научными командами в Нидерландах, чтобы получить образцы у более чем 150 детей в возрасте до шести лет, госпитализированных с ИНДП. Они сравнили их с образцами 300 здоровых детей.

Они обнаружили, что микробиом в задней части носа и горла был связан с микробиомом в легких, что значительно упростило понимание и диагностику инфекций.

Специалисты установили, что у детей с ИНДП был другой профиль микробиома, включая типы и количество отдельных вирусных и бактериальных организмов, по сравнению со здоровыми детьми.

Эти профили могут помочь понять, болен ребенок или нет в 92 процентах случаях при сочетании с такими факторами, как возраст пациента. Данный метод оказался невероятно точным и работал вне зависимости от того, какие симптомы имелись у ребенка.

Эксперты говорят, что это противоречит традиционному представлению о том, что именно симптомы определяют, является ли вирус или бактерия причиной болезни, влияя на решение о том, использовать или нет антибиотики.

Профиль микробиома также помог ученым предсказать продолжительность пребывания ребенка в больнице, что является показателем тяжести инфекции.

Научная работа, профинансированная Организацией научных исследований Нидерландов, была опубликована в журнале The Lancet Respiratory Medicine.

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