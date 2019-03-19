Четыре случая, когда системы автоматизации полета срабатывали неправильно

Авиакатастрофы рейса 302 Ethiopian Airlines и рейса 610 Lion Air с интервалом менее пяти месяцев привели к неутешительному выводу: даже, казалось бы, случайная ошибка компьютерной системы управления может стать причиной крушения почти нового, современного самолета. Этот вывод оказался настолько пугающим, что большинство стран запретили полеты Boeing 737 Max 8 и Max 9, пока проблема не будет решена.

Однако многие люди даже не осознают, что эти два сбоя – далеко не единственные примеры ошибок в системах автоматизации, которые привели к падению самолетов за последние несколько лет. Вот несколько наиболее ярких примеров.

Октябрь 2008 года

Рейс 72 Qantas направлялся из Сингапура в Перт, Австралия, когда неожиданно кабина пилотов начала заполняться мигающими огнями и звуком клаксонов. Летчики были сбиты с толку – из окна они могли видеть, что горизонт оставался ровным и самолет летел нормально. Внезапно нос самолета резко дернулся вниз. Толчок швырнул пассажиров, стоящих на камбузе, прямо на потолок, сбив их с ног. В течение двух секунд самолет опустился на 45 метров.

Поначалу пилоты не могли вернуть себе контроль над самолетом, но постепенно они восстановили ручное управление. Летчики возвратили воздушное судно на его крейсерскую высоту и решили осуществить аварийную посадку. Неожиданно лайнер опустился еще на 122 метра, снова разбросав пассажиров и членов экипажа по салону. Объявив о чрезвычайной ситуации, пилотам удалось посадить самолет в Эксмуте, Австралия. Там 39 человек были доставлены в больницу с переломами костей, рваными ранами и травмами позвоночника.

Позже следователи обнаружили, что произошла ошибка в инерциальной системе отсчета данных о воздухе, или в ADIRU. Это электронное устройство, которое определяет, где находится самолет и как он движется. Неисправность привела к отправке ошибочной информации автопилоту.

Май 2011 года

Бизнес-джет Dassault Falcon 7X спускался с высоты 3 900 метров, направляясь к аэропорту султана Абдулы Азиза Шаха, расположенного недалеко от Куала-Лумпура, Малайзия, когда вдруг начал резко подниматься вверх. Скорость самолета резко снизилась, поэтому он в любой момент мог завалиться на бок и начать бесконтрольное падение. Второй пилот, говорящий по-французски и сидевший за штурвалом, понял, что не сможет достаточно быстро сообщить о проблеме своему англоговорящему капитану, поэтому вместо этого он тут же совершил маневр, который выучил за годы своей работы в качестве военного пилота. Он «бросил» самолет в крутое планирование, так чтобы его нос повернул в другую сторону и снова был направлен к горизонту. После двух минут неустойчивого поведения, в рамках которых самолет испытывал перегрузки до 4,6 g, штурвал по необъяснимым причинам вернулся в нейтральное положение.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту. Впоследствии, авиаперевозчики перестали осуществлять полеты на Falcon 7X по всему миру, пока специалисты не смогли найти источник проблемы: им оказался плохо установленный соединитель, из-за которого блок управления передавал ошибочные сигналы.

Ноябрь 2014 года

Airbus Lufthansa A321 поднялся на высоту в 9 400 метров после вылета из Бильбао, Испания, когда второй пилот заметил, что автопилот ведет себя странно. Когда он выключил его, нос самолета сильно накренился, и тот ушел в крутое пике. Второй пилот боролся с управлением, но лайнер не отвечал. В течение 45 секунд самолет падал вниз со скоростью 1 200 метров в минуту. С помощью капитана он смог отодвинуть ручку на достаточное положение, чтобы самолет выровнялся на 8 200 метрах.

После беседы с техническими специалистами, находившимися на земле, летный экипаж отключил одну из систем ADIRU, и самолет перестал снижаться. Пилоты продолжили свой запланированный маршрут и благополучно приземлились в точке назначения. Позже следователи определили, что два датчика угла атаки воздушного судна застыли на месте, в результате чего они передавали неверные данные.

Январь 2016 года

Рейс 294 West Air Sweden, в ходе которого грузовой самолет Canadair CRJ-200 направлялся в Тромсё, Норвегия, был омрачен неожиданным срабатыванием аварийного клаксона и отключением автопилота. На экране капитана демонстрировалась информация о том, что нос судна задран слишком высоко, подвергая его риску сваливания. Компьютерная система, дающая советы пилотам по управлению, велела летчикам опустить нос. На протяжении всего обучения пилотов учат, что они должны доверять своим приборам, когда у них отсутствуют визуальные ориентиры, поэтому капитан инстинктивно повиновался, резко опустив транспортник вниз, в результате чего экипаж самолета буквально висел на ремнях. Они чувствовали, что что-то было не так, но из-за страха и дезориентации не могли понять, в чем именно заключалась проблема.

«Поверни направо!» – рявкнул первый пилот.

«Давай, помоги мне!» – попросил капитан. «Помоги мне! Помоги мне!»

Хоть самолет и находился в крутом пике, но из-за ошибки в ADIRU бортовой компьютер ошибочно пришел к выводу, что он был расположен слишком высоко, что вынудило систему выдать заведомо неверную рекомендацию. Самолет очень быстро набрал свою максимальную рабочую скорость.

«Помоги мне!»

«Да, я пытаюсь!»

«Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй!»

Всего через 80 секунд после появления бага самолет упал на заснеженную тундру со скоростью в 940 километров в час.