Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

Пациенты, у которых был обнаружен рак мозга, решили раскрыть некоторые «незаметные» симптомы болезни, то есть поначалу они не обращали на них никакого внимания.

В опубликованном исследовании отмечается, что резкое снижение зрения, постоянную усталость, неожиданные проблемы с памятью и потерю равновесия большинство больных списывали на загруженность на работе или свой возраст. К тому же они не хотели обращаться к врачам, считая, что это лишь временные проблемы.

По словам ученых, люди начинают обращаться к докторам только, когда их состояние ухудшается настолько сильно, что становится похожим на деменцию или инсульт. Они добавляют, что рак мозга появляется в результате быстрого деления клеток, не поддающегося контролю.