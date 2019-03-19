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Bentley выпустит 550-сильные купе и кабриолет Continental GT V8

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Британская компания Bentley собирается выпустить модель Continental GT V8 в кузовах кабриолет и купе, оснащенную новым более мощным мотором.

Новинки будут оборудованы бензиновым двух турбированным двигателем объемом 4,0 литра и мощностью 550 «лошадок». До первой «сотни» они могут разогнаться чуть менее чем за 4 секунды. К тому же эти автомобили оснастят пневмоподвеской с регулировкой жесткости и опцией Dynamic Ride, способной подавлять крены в режиме реального времени.

В плане внешности эти машины будут не сильно отличаться от стандартных вариантов: на них установят оригинальные колесные диски диаметром 20 дюймов, эмблемы V8 на кузове и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Цветовая гамма будет состоять из 7 разных расцветок.

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