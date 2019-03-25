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АвтоВАЗ снова обновит внедорожник Lada

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Отечественная компания АвтоВАЗ собирается обновить техническую составляющую модели Lada. Список доработок, созданных автомобильными специалистами, случайно утек в Сеть.

Судя по всему, инженеры собираются снизить шум от работы печки, улучшить эргономичность рычага переключения передач, внедрить опцию выключения света после выключения зажигания, установить подлокотник в кресло водителя и выполнить множество других подобных доработок. В результате машина должна стать еще более удобной и комфортной.

Подобное обновление сможет повысить конкурентоспособность автомобиля на авторынке России. Однако он и без подобных изменений занимает одну из лидирующих позиций по продажам – все благодаря его сравнительно низкой цене. Впрочем, представители автопроизводителя все еще не прокомментировали эту новость.

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