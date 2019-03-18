АвтоВАЗ обновил цветовую гамму Lada XRAY и XRAY Cross

Отечественная компания АвтоВАЗ решила обновить цветовую гамму у кроссоверов Lada XRAY и XRAY Cross, убрав из нее оттенок «Кашемир». Пишет издание «Тарантас-Ньюс«.

На данный момент времени неизвестно, с чем связано решение лишить возможности автолюбителей приобрести данные модели с кузовом, окрашенным в темно-коричневый цвет. Скорее всего, причиной является низкая популярность данного оттенка, несмотря на то, что именно его в основном и показывал автопроизводитель.

В результате сейчас официальные дилеры могут предложить автомобилистам шесть оттенков кузова для кроссоверов XRAY. Тем, кто хочет заполучить эти цвета в металлике, придется доплатить около 12 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что на дорогах Тольятти замечен «заряженный» универсал Lada Vesta SW Sport.